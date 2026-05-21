SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GONZÁLEZ SOTELO, Ignacio, q.e.p.d., 19-5-2026. - Participamos con profundo dolor su fallecimiento y pedimos una oración en su memoria. Su esposa Emma Sara Ferro; sus hijos María del Carmen, María Victoria, María Cecilia e Ignacio González Ferro, sus hijos políticos, sus nietos y bisnietas. Sus restos serán velados hoy, de 9.30 a 14.30 hs., en Congreso 1757, Núñez, partiendo el cortejo al cementerio de Chacarita.

Avisos fúnebres

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