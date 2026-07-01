1
GORTARI, Mora
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GORTARI, Mora, q.e.p.d. - Susana Gortari, Luciana, Rodrigo y Catalina despiden a Mora con mucho cariño y acompañan a Juan Ramón, Victoria, Paula y nietos en este triste momento.
✝ GORTARI, Mora. - Isabel, Ricardo y Luis María, juntos con nuestras familias despedimos con tristeza a Mora y acompañamos a Juan Ramón, Victoria, Paula y Chango junto a sus familias y pedimos una oración en su memoria.
GORTARI, Mora. - Susana Ub de Cabezas e hijos acompañan a Juan Ramón y familia y a Chango con muchísimo cariño en esta triste despedida.
✝ GORTARI, Mora, q.e.p.d., 19-4-38 - 29-6-2026. - Tomas Hnos. participa su fallecimiento y pide una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas