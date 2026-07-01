LA NACION

GORTARI, Mora

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GORTARI, Mora, q.e.p.d. - Susana Gortari, Luciana, Rodrigo y Catalina despiden a Mora con mucho cariño y acompañan a Juan Ramón, Victoria, Paula y nietos en este triste momento.

GORTARI, Mora. - Isabel, Ricardo y Luis María, juntos con nuestras familias despedimos con tristeza a Mora y acompañamos a Juan Ramón, Victoria, Paula y Chango junto a sus familias y pedimos una oración en su memoria.

GORTARI, Mora. - Susana Ub de Cabezas e hijos acompañan a Juan Ramón y familia y a Chango con muchísimo cariño en esta triste despedida.

GORTARI, Mora, q.e.p.d., 19-4-38 - 29-6-2026. - Tomas Hnos. participa su fallecimiento y pide una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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