Resultado de México vs. Ecuador: quién ganó el partido del Mundial 2026

México derrotó a Ecuador por 2 a 0 en los 16vos de final del Mundial 2026 y, de esta manera, superó la primera instancia de eliminación directa, se metió en octavos, y rompió una racha negativa que existía desde México 1986, la última vez que había llegado al quinto partido de una Copa del Mundo. Los goles de la victoria fueron convertidos por Julián Quiñones y Raúl Jiménez, ambos en el primer tiempo. El resumen del encuentro está disponible en canchallena.com.

El anfitrión fue mucho más que el seleccionado dirigido por Sebastián Beccacece. De principio a fin. Entendió el contexto y, más aún, la forma en la que tenía que afrontar este trascendental compromiso. Anuló por completo a los futbolistas ecuatorianos, que cerraron su participación ecuménica con el pie izquierdo y con una imagen negativa, más allá del histórico triunfo frente a Alemania en la última fecha de la etapa de grupos, muy lejos del rendimiento esperado.

La tristeza de Sebastián Beccacece y Willian Pacho luego de quedar eliminados del Mundial Eduardo Verdugo - AP

Ecuador, de hecho, tuvo apenas una chance clara y fue en la etapa inicial, cuando John Yeboah gambeteó a César Montes dentro del área rival, le tiró un caño y definió de gran manera para que se luzca el arquero Raúl Rángel que sigue con la valla invicta en este Mundial. La ocasión fue antes del primer tanto mexicano, que llegó a los 22′ por intermedio de Quiñones. El segundo tanto, en medio del asedio del local, llegó a los 31′ de la mano de Jiménez. De ahí en más, México le puso paños fríos al encuentro y simplemente se aprovechó de la desesperación ecuatoriana.

Luego, tras un complemento con Ecuador al mando de la pelota pero sin llevar peligro al arco rival, el tramo final del partido estuvo cargado de fricciones que complicaron a los de Beccacece. La Tri sufrió la expulsión de Piero Hincapié a los 94’ por la nueva “Ley Prestianni”, ya que se tapó la boca para insultar a Santiago Giménez. A eso se le sumaron las tarjetas amarillas recibidas por Alan Franco, Kendry Páez y Moisés Caicedo. Estas faltas reflejaron la frustración del elenco visitante ante la imposibilidad de romper la estructura defensiva mexicana, que se mantuvo firme durante todo el encuentro.

El árbitro esloveno Slavko Vincic expulsó a Piero Hincapié por taparse la boca para insultar a Santiago Giménez Natacha Pisarenko - AP

En la próxima instancia, México se verá las caras con el que resulte vencedor en el mano a mano entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

Resultados de México en lo que va del Mundial 2026