Guillermo Francos se refirió a la designación de Santilli como jefe de Gabinete y dijo: “No sé si Adorni era idóneo”

El exjefe de Gabinete de la gestión mileísta Guillermo Francos se refirió este martes a la designación de Diego Santilli como nuevo ministro coordinador y deslizó una crítica a Manuel Adorni, que renunció el sábado en medio de la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito. “No sé si era idóneo, al menos no quedó demostrado”, marcó el exfuncionario de Javier Milei.

“Me parece que es una designación que tiende a generar lazos, relaciones y acuerdos, que es lo que tiene que hacer un jefe de Gabinete con los distintos sectores del país, no solamente con los sectores políticos, sino también con el sector empresario y el sindical”, indicó Francos sobre el rol de Santilli, que viene de Pro y consiguió el aval de Karina Milei para reemplazar a Adorni.

En diálogo con Cadena 3, Francos aseguró que el Gobierno sostuvo por demasiado tiempo a Adorni a pesar de los escándalos y que eso generó desgaste en la gestión. “No puedo decir que el Presidente se haya equivocado. Analizó la situación del momento. Él creyó que era necesario hacer algunos cambios [después de las elecciones] y consideró que necesitaba una personalidad como la de Adorni, pero lamentablemente no salió bien".

En tanto, mencionó que Milei sigue “confiando de manera personal” en Adorni. Y agregó: “Yo creo que duró demasiado tiempo este período y el costo fue que no se pudo avanzar en la explicación de las reformas que había encarado el Gobierno en esta segunda etapa, que son muy importantes”, señaló.

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