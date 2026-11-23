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GOSTANIAN, Ricardo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GOSTANIAN, Ricardo (Riki) q.e.p.d., falleció el 22-11-2026. - Te vamos a extrañar mucho. Tu esposa Luisa; tus hijos Diego, Julia, Pablo, Male, Alex, Celes, Anoush y Javier y nietos. Sus restos serán velados hoy, a las 9, en la catedral armenia San Gregorio el Iluminador, calle Armenia 1353. Sus restos serán inhumados a las 14 en Jardín de Paz, Pilar.
✝ GOSTANIAN, Ricardo (Riki) q.e.p.d., falleció el 22-11-2026. - No te vamos a olvidar nunca. Tus hermanos Alfredo, Cris, Norma, Martín, Néstor y Flavia, hijos y nietos. Sus restos serán velados hoy, a las 9, en la catedral armenia, San Gregorio el Iluminador, calle Armenia 1353. Sus restos serán inhumados a las 14 en Jardín de Paz, Pilar.
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LA NACION