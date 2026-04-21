LA NACION

GOYTIA, Guillermo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GOYTIA, Guillermo, q.e.p.d., 15-4-2026. - Su esposa Luisa Dangelo y Flia., sus hermanos Goytia, Daniel, Víctor, Mónica, Amparo y David y Flias., lo despiden con mucho amor y recordarán siempre su alegría y bondad. Ruegan una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La NASA ya tiene fecha para la misión Artemis que bajará a la Luna
    1

    Es oficial: la NASA ya tiene fecha para la misión Artemis que bajará a la Luna

  2. Reid Wiseman, piloto de Artemis II: “Queríamos salir e intentar hacer algo que uniera al mundo”
    2

    Reid Wiseman, piloto de Artemis II: “Queríamos salir e intentar hacer algo que uniera al mundo”

  3. Macri, en la despedida a Luis Brandoni: “Iba a ser mi compañero de fórmula”
    3

    Mauricio Macri, en la despedida a Luis Brandoni: “Iba a ser mi compañero de fórmula”

  4. Crece el escándalo en Francia: más de 300 autores repudian al Grupo Hachette y piden una “cláusula de conciencia”
    4

    Crece el escándalo editorial en Francia: más de 300 autores repudian al Grupo Hachette y piden una “cláusula de conciencia”