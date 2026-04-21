SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GOYTIA, Guillermo, q.e.p.d., 15-4-2026. - Su esposa Luisa Dangelo y Flia., sus hermanos Goytia, Daniel, Víctor, Mónica, Amparo y David y Flias., lo despiden con mucho amor y recordarán siempre su alegría y bondad. Ruegan una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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