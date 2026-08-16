SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GRADIN de ROCCA, Rosario, q.e.p.d. - Edgardo y Mabel María Manzitti, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a los chicos en este triste momento yrogamos una oración en su memoria.

✝ GRADIN, Rosario, q.e.p.d. - Tus amigos del Instituto San Fernando participan con tristeza tu partida. Te extrañaremos mucho.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa