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GRADIN, Rosario,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GRADIN de ROCCA, Rosario, q.e.p.d. - Edgardo y Mabel María Manzitti, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a los chicos en este triste momento yrogamos una oración en su memoria.
✝ GRADIN, Rosario, q.e.p.d. - Tus amigos del Instituto San Fernando participan con tristeza tu partida. Te extrañaremos mucho.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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