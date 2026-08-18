SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ GRUCKI, Daniel, Z.L., falleció el 17-8-2026. - Tu mujer Graciela Klein, tus hijos Analía y Ariel Grucki, tu nuera Agustina Glinberg y tus nietos Eli y Shiri te despedimos con muchísimo amor. Salimos hoy, a las 10, hacia el cementerio de la Tablada Parte Vieja desde Loyola 1139.

✡ GRUCKI, Daniel, falleció el 17-8-2026. - Sus amigos hermanos, Saúl y Graciela, Lito y Laura, José y Marcela, Patricia y Michel y Ale lo despiden con inmenso dolor y entrañables recuerdos. Acompañamos con amor a Graciela, Analía, Ariel y familias.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa