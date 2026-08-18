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GRUCKI, Jorge Daniel

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GRUCKI, Jorge Daniel, Z.L. - Despedimos a nuestro querido Dany, primo y amigo. Acompañamos a Graciela, Ariel, Analia y familias en su dolor. Te vamos a extrañar mucho. Silvia y Jorge.

GRUCKI, Jorge Daniel, Z.L., Fall. el 17-8-2026. - Sus compañeros de 6º 2da TM, promoción 1973, del Carlos Pellegrini lamentan profundamente el fallecimiento de un destacado amigo y buena persona que será muy recordado. El entierro será hoy en La Tablada, parte vieja, partiendo de Loyola 1139, a las 10hs.

Avisos fúnebres
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