SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ GRUCKI, Jorge Daniel, Z.L. - Despedimos a nuestro querido Dany, primo y amigo. Acompañamos a Graciela, Ariel, Analia y familias en su dolor. Te vamos a extrañar mucho. Silvia y Jorge.

✡ GRUCKI, Jorge Daniel, Z.L., Fall. el 17-8-2026. - Sus compañeros de 6º 2da TM, promoción 1973, del Carlos Pellegrini lamentan profundamente el fallecimiento de un destacado amigo y buena persona que será muy recordado. El entierro será hoy en La Tablada, parte vieja, partiendo de Loyola 1139, a las 10hs.

Avisos fúnebres

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