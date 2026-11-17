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GUEDES, Elsa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GUEDES, Elsa. - La familia Chediack acompaña con profundo afecto a Eduardo Kennel y a toda su familia ante el fallecimiento de su madre, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias en este momento.
✝ GUEDES, Elsa. - Valeria Manion, Clara, Laura, Inés, María y Michelle Chediack acompañan con profundo pesar a Eduardo Kennel ante el fallecimiento de su madre, haciendo llegar todo su cariño a él y a toda su familia, y teniéndola presente en sus oraciones.
✝ GUEDES, Elsa. - José J. Chediack S.A.I.C.A. expresa sus más sinceras condolencias a Eduardo Kennel ante el fallecimiento de su madre y hace llegar su afecto y solidaridad a toda su familia en este momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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