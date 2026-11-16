El papa León XIV recibió el golpe de un objeto mientras iba en el papamóvil en Perú

El papa León XIV recibió el golpe de un objeto lanzado por fieles durante su recorrido por la Base Aérea Las Palmas, en Lima, Perú, según muestran las imágenes divulgadas por El Comercio.

Según muestran los videos, el Papa, hizo una mueca, se tomó el rostro y siguió su camino. Aparentemente, según una foto de la agencia AFP, se trató de un rosario arrojado por un fiel. A pesar del incidente, la misa se desarrolló según lo previsto.

El Papa es golpeado por un rosario ALFREDO ESTRELLA - AFP

Los fieles suelen arrojar rosarios, peluches, camisetas deportivas y otros objetos hacia el papamóvil, y León a menudo asombra la multitud con sus rápidos reflejos para atraparlos.

El Sumo Pontífice se despide de Sudamérica

León XIV concluye este lunes en Perú una emotiva gira de regreso a Sudamérica que disipó las dudas sobre su recuperación de una cirugía de cáncer y puso de relieve la prioridad de justicia social de su joven papa do.

El sumo pontífice, de 71 años, recorrió durante 12 días Uruguay, la Argentina y Perú, donde vivió casi dos décadas y donde se nacionalizó, con una agenda muy exigente, que muchos dudaban pudiera completar un mes después de su operación de cáncer de pulmón.

El Papa se toma el rostro SIlvia Izquierdo - AP

En el último día de su gira, León XIV visitó temprano un hogar de ancianos en Callao, puerto vecino a Lima, y denunció los maltratos que generalmente recibe este grupo vulnerable.

“No podemos permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas nuestros están descuidados y que, muchas veces, son manipulados”, advirtió.

Después se dirigió a la base aérea Las Palmas, en Lima, para dar su última misa multitudinaria, donde 1,5 millones de personas -según informó el Vaticano- aclamaron su llegada en el papa móvil. Allí sufrió el golpe.

Muchas personas empezaron a llegar la víspera. Algunos pasaron la noche sobre cartones o plásticos. “Se ha convertido en peruano y cuando se vaya se le va a extrañar como al compatriota que es”, dijo a la AFP Hugo Dávila, profesor de 54 años, en el lugar.

En su último homilía en Perú, el papa León XIV destacó su cercanía con el pueblo peruano, al cual le exhortó que sigan cumpliendo con su misión de difundir la palabra de Dios.

El Papa, en la misa en Perú

“Al final de mi visita apostólica, también yo quiero confiarlos en la fe y en la caridad y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo. En dondequiera que nos encontremos, abriendo el corazón a Dios, podremos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano”,

También honró la memoria de Santo Toribio de Mogrovejo y su ejemplo de vivir en relación con la Iglesia reconociendo a todos los fieles como un solo cuerpo. También destacó a los santos actuales como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y Francisco Solano.

“Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Queridos hermanos y hermanas, mi viaje terminó pero el tiempo de la misión continúa. Recordemos que al final de cada misa somos enviados a evangelizar”, cerró ante los miles de fieles.