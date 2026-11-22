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GUERRA, Carlos
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
GUERRA, Carlos, q.e.p.d. - El Club Atlético River Plate despide a quien fuera docente y fundador del Colegio River y ex vicepresidente del club. Acompañamos en este difícil momento a su familia y amigos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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