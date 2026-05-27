SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GUGLIOTTA, Andrés Julio, capitán de fragata, VGM, q.e.p.d., falleció el 26-5-2026. - La plana mayor y la dotación de 1982 de la Corbeta A.R.A. Guerrico participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera su jefe de operaciones, acompañan a su familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ GUGLIOTTA, Andrés Julio, Cap. Frag. (R), VGM, q.e.p.d. - Los compañeros y amigos de la Promoción 98 de la ENM participan con pesar su fallecimiento, acompañan a su familia en este triste momento y ruegan elevar una oración en su memoria.

✝ GUGLIOTTA, Andrés Julio, q.e.p.d., falleció el 26-5-2026. - Con profundo dolor despedimos a nuestro querido Andrés. Tu partida nos deja ese sabor agridulce de las despedidas no definitivas. Gracias por acompañarnos gran parte del camino. No quisiéramos que termine, pero tu compañía, consejos y cariño ya han dejado huellas profundas en nuestra formación y en nuestro corazón. Estarás siempre vivo en nuestra memoria. Te queremos. Hasta siempre. 1ra. Promoción Liceo Naval Dr. Don Francisco de Gurruchaga.

Avisos fúnebres

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