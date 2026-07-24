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GUTIERREZ, Ramón,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GUTIERREZ, Ramón, q.e.p.d. - Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina participa con profundo pesar el fallecimiento del destacado historiador de la arquitectura y defensor del patrimonio cultural y acompaña a la familia en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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