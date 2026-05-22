SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HAMPTON, Jorge, Arq. - El clan Hampton despide con muchísima tristeza al querido Georgie, que partió en paz el 20 de mayo. Sus hermanos John y Sandy; sus cuñadas Marianne, Verónica y Alice; sus sobrinos Alan, Denise, Lucas, Tiana, Jenny, Derek, Kevin y James. Siempre te recordaremos con mucho cariño por tu humor, creatividad y calidez.

HAMPTON, Jorge, arquitecto q.e.p.d., falleció el 20-05-2026. – La Academia de Arquitectura y Urbanismo lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña muy afectuosamente a su socio y familia ante tan lamentable pérdida.

HAMPTON, Jorge. - Sus compañeros de la promoción 1963 de la Escuela Escocesa San Andrés despedimos con mucho pesar al querido Georgie. Acompañamos a la familia en este triste momento. Lo extrañaremos.

HAMPTON, Jorge. - Inés Bancalari despide al querido English, celebrando su vida plena. Acompaña a Julián, Rita y Celeste con todo su amor.

HAMPTON, Jorge. - Emilio Rivoira y familia comparten la tristeza de Celeste, Rita y Julián, manteniendo vivo el recuerdo de Jorge.

✝ HAMPTON, Jorge, q.e.p.d. - El Estudio Urgell-Penedo-Urgell participa con profundo pesar el fallecimiento de su amigo el Inglés, acompañando a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

HAMPTON, Jorge. - Querido Jorge, ligero, irónico, curioso y estudioso sin pedantería, amante de la imperfección como signo del hacer humano, incansable creador y amigo de viajes y aventuras con final feliz. Te vamos a extrañar. Abrazamos muy fuerte a Celeste, Julián y Lula, Rita, a los nietos que están, a la que está por llegar y a todos los parientes y amigos que te quisieron. Carina y Roberto (as.)

HAMPTON, Jorge. - Federico Chaplin y Vicky Canale despiden a su querido amigo y abrazan a su familia en este triste momento.

HAMPTON, Jorge, 20-5-2026 . -Con profunda tristeza te despedimos Cora, Tomás, Camila, Rafa, Juan, Mariana, Ale, Victoria, Andrea y tantos amigos que cosechaste en tu hermosa vida.

✝ HAMPTON, Jorge R. - Andrés C. Denes, Marilú Varela e hijos acompañan a la familia Hampton en este triste momento.

✝ HAMPTON, Jorge R. - Con profunda tristeza y muchos recuerdos que sacan sonrisas, Derek, James, Marianne, Nachi y Agustina despiden a Georgie y acompañan a su familia en su dolor.

Avisos fúnebres

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