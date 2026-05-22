LA NACION

HAMPTON, Jorge

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HAMPTON, Jorge, Arq. - El clan Hampton despide con muchísima tristeza al querido Georgie, que partió en paz el 20 de mayo. Sus hermanos John y Sandy; sus cuñadas Marianne, Verónica y Alice; sus sobrinos Alan, Denise, Lucas, Tiana, Jenny, Derek, Kevin y James. Siempre te recordaremos con mucho cariño por tu humor, creatividad y calidez.

HAMPTON, Jorge, arquitecto q.e.p.d., falleció el 20-05-2026. – La Academia de Arquitectura y Urbanismo lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña muy afectuosamente a su socio y familia ante tan lamentable pérdida.

HAMPTON, Jorge. - Sus compañeros de la promoción 1963 de la Escuela Escocesa San Andrés despedimos con mucho pesar al querido Georgie. Acompañamos a la familia en este triste momento. Lo extrañaremos.

HAMPTON, Jorge. - Inés Bancalari despide al querido English, celebrando su vida plena. Acompaña a Julián, Rita y Celeste con todo su amor.

HAMPTON, Jorge. - Emilio Rivoira y familia comparten la tristeza de Celeste, Rita y Julián, manteniendo vivo el recuerdo de Jorge.

HAMPTON, Jorge, q.e.p.d. - El Estudio Urgell-Penedo-Urgell participa con profundo pesar el fallecimiento de su amigo el Inglés, acompañando a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

HAMPTON, Jorge. - Querido Jorge, ligero, irónico, curioso y estudioso sin pedantería, amante de la imperfección como signo del hacer humano, incansable creador y amigo de viajes y aventuras con final feliz. Te vamos a extrañar. Abrazamos muy fuerte a Celeste, Julián y Lula, Rita, a los nietos que están, a la que está por llegar y a todos los parientes y amigos que te quisieron. Carina y Roberto (as.)

HAMPTON, Jorge. - Federico Chaplin y Vicky Canale despiden a su querido amigo y abrazan a su familia en este triste momento.

HAMPTON, Jorge, 20-5-2026 . -Con profunda tristeza te despedimos Cora, Tomás, Camila, Rafa, Juan, Mariana, Ale, Victoria, Andrea y tantos amigos que cosechaste en tu hermosa vida.

HAMPTON, Jorge R. - Andrés C. Denes, Marilú Varela e hijos acompañan a la familia Hampton en este triste momento.

HAMPTON, Jorge R. - Con profunda tristeza y muchos recuerdos que sacan sonrisas, Derek, James, Marianne, Nachi y Agustina despiden a Georgie y acompañan a su familia en su dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Habló la madre del adolescente al que la vicedirectora le pateó el pupitre por mal comportamiento
    1

    Habló la madre del adolescente al que la vicedirectora le pateó el pupitre por mal comportamiento en el colegio

  2. Polémica en la ARCA por 246 ascensos a dedo
    2

    Afinidad, política y parentesco: polémica en la ARCA por 246 ascensos a dedo

  3. Un aliado clave de Trump que estuvo con Santiago Caputo alertó sobre la “influencia maligna” de China en la Hidrovía
    3

    Un aliado clave de Trump que estuvo con Santiago Caputo alertó sobre la “influencia maligna” de China en la Hidrovía

  4. Históricos afuera y una lista filtrada que hizo explotar el humor a pocos días del Mundial
    4

    La lista filtrada de Thomas Tuchel para el Mundial dejó afuera a históricos y desató una ola de críticas en Inglaterra