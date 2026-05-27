SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HARILAOS, Federico (Freddy). - Su hermana Lucy Harilaos de Lopez Alfaro; sus hijos Victoria y Atilio, Alejandra y Gerardo, Santiago y Florencia y sus nietos despiden a Freddy con gran tristeza y abrazan a Juan, Memu, Belen y Jazmin con mucho cariño.

✝ HARILAOS, Federico J. - Su hermano Eduardo Harilaos y Techita Gradín, sus hijos y nietos lo despiden con mucho amor y abrazan cariñosamente a Juan, Memu y Jachu.

✝ HARILAOS, Federico, q.e.p.d. - Sus primos Miguel y Susana Navarro Viola, Jorge y Josefina Navarro Viola y sus hijos despiden al querido Fredy y acompañan con mucho cariño a todos los Harilaos.

✝ HARILAOS, Federico, q.e.p.d. - Leticia y Tomás Endler, Susana Loza, Marisu Mastronardi, Irene Polivik, Ani y Hugo Scipioni despiden a Freddy y acompañan con cariño a la familia Harilaos en este triste momento.

✝ HARILAOS, Federico, q.e.p.d., 25-5-2026. - Los amigos de su hermano Eduardo del bridge de los lunes acompañan a la familia Harilaos y elevan una oración en su memoria.

✝ HARILAOS, Federico, q.e.p.d., 25-5-2026. - María Inés Cotello y Rafael Perrotta acompañan a Belén y a Juan y a todos los Harilaos y rezan por Freddy.

Avisos fúnebres

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