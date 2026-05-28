SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HARILAOS, Federico. - Su hermano Horacio, hijas, yernos y nietos lo despiden con tristeza.

✝ HARILAOS, Federico. - Adiós, querido Freddy. Travesuras y sueños de juventud nos unen eternamente. Descansa en paz. Norberto A. Giletta.

HARILAOS, Federico. - Adelia Harilaos de di Paola y sus hijos lo despiden con mucho cariño.

✝ HARILAOS, Federico. - Sus amigos de Elizalde Garrahan y Cia. acompañan a la familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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