LA NACION

HARILAOS, Federico

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HARILAOS, Federico. - Su hermano Horacio, hijas, yernos y nietos lo despiden con tristeza.

HARILAOS, Federico. - Adiós, querido Freddy. Travesuras y sueños de juventud nos unen eternamente. Descansa en paz. Norberto A. Giletta.

HARILAOS, Federico. - Adelia Harilaos de di Paola y sus hijos lo despiden con mucho cariño.

HARILAOS, Federico. - Sus amigos de Elizalde Garrahan y Cia. acompañan a la familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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