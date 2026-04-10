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HEGI, Valentina,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ HEGI, Valentina, q.e.p.d. - Su esposo Roberto Porzio la despide con mucha tristeza y agradece su bondad, lealtad y honestidad. Quedaste en mi corazón para siempre.
Aviso publicado en la edición impresa
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