SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HENRY, Federico Carlos, q.e.p.d., 20-5-2026. - Gor, papá: Ahora tenemos un ángel de la guarda personalizado. Más que nunca, no nos sueltes de la mano. Te amamos. Sofi e hijos.

✝ HENRY, Federico Carlos, q.e.p.d., falleció en la paz del Señor. - Su padre Emilio Carlos Henry, sus hermanos Malala y Juan, Cecilia y Carlos, Nicolás y Elena María, Natalia y Claudio, Fer y Male y sus 24 sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Te amamos Chino y te vamos a extrañar. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua.

✝ HENRY, Federico Carlos. - Sus tíos Claudio Kiper y Sofía Cerviño Henry, sus primos Cristian y Carolina Kiper lo despiden con mucho dolor. Que estés con Dios.

✝ HENRY, Federico Carlos, q.e.p.d., 20-5-2026. - Despedimos a un gran padre, hombre, yerno, tío y cuñado. Dejaste unos zapatos imposibles de rellenar. Quedate tranquilo, que todos estamos acá para Sofi y los chicos. Te vamos a extrañar. Mamu, Tata, Los Cabral, Los Martínez y Los Eumann.

Avisos fúnebres

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