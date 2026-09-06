1
HERMO, Blanca Elena
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ HERMO de GOLDBERG, Blanca Elena. - Maestra de música, etnomusicóloga, pianista, y apasionada por la educación y la investigación musical. En su paso por Venezuela y la Argentina, contribuyó al reconocimiento de las expresiones musicales de estas tierras. Creó la carrera de Etnomusicología y el Instituto de Investigación en Etnomusicología de la Ciudad de Buenos Aires, donde formó varias generaciones de musicólogos. La pasión de Blanca Elena por la música vive en todos ellos. La recuerdan con amor su esposo, sus hijos y sus nietos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Autopistas del Sol: un fallo que alivia al Pro, resuena en el Real Madrid y obliga al Gobierno a definir las tarifas
- 3
La Justicia aún no le decomisó ni un peso a Cristina Kirchner, pero el Estado deberá pagarle US$10 millones a los abogados
- 4
Un experto en meteorología explicó por qué El Niño podría desatar un desastre natural comparable al del film El día después de mañana