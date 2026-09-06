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HERMO, Blanca Elena

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HERMO de GOLDBERG, Blanca Elena. - Maestra de música, etnomusicóloga, pianista, y apasionada por la educación y la investigación musical. En su paso por Venezuela y la Argentina, contribuyó al reconocimiento de las expresiones musicales de estas tierras. Creó la carrera de Etnomusicología y el Instituto de Investigación en Etnomusicología de la Ciudad de Buenos Aires, donde formó varias generaciones de musicólogos. La pasión de Blanca Elena por la música vive en todos ellos. La recuerdan con amor su esposo, sus hijos y sus nietos.

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