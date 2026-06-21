LA NACION

HERNÁNDEZ GAZCÓN, Ramiro

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HERNÁNDEZ GAZCÓN, Ramiro, 20-6-2026. - Tu mujer Susa, tus hijos Fini, Clara, Ramiro y Sofi, tus yernos Tomás I., Tomás R. B., Caro, Ale, y tus nietos Benja, Tute, Simón, Feli, Luqui, Icho, Amelita y Joaquín, te despedimos con mucho amor. Siempre estarás en nuestro corazón. El velorio será hoy, a las 12, y el sepelio, a las 14.30 en el Parque Memorial.

HERNANDEZ GAZCON, Ramiro. - Antonio y Adriana Chalbaud (as.), hijos y nietos acompañan a la querida Susan y sus hijos en este triste momento y ruegan una oración por el querido Ramiro.

HERNANDEZ GAZCON, Ramiro, 20-6-2026. - Con inmensa tristeza Ana y Mariano Bunge, sus hijos, Florencia y Cacu Castaños, Isa Escalante y Junior y nietos participan el fallecimiento de su amigo de toda una vida.

HERNANDEZ GAZCÓN, Ramiro. - Miriam, Agustina, Sol Ramos Mejía y Luis Lanús despiden a Ramiro con mucho cariño y acompañan a Susan, hijos y nietos con amor. Siempre nos acompañarán los recuerdos de tantos años de amistad compartidos.

HERNÁNDEZ GAZCON, Ramiro, q.e.p.d. - Te despedimos Ramiro, nuestro querido amigo de toda la vida. Susa, Fini, Clara, Ramiro y Sofia los acompañamos y abrazamos. Carlos Barilatti y Debbie Mazlumian, Santiago Bergada y Alcira White, Mariano Bunge y Ana Bibiloni, Eduardo Cassese y Laura Pollitzer, Patricio Coghlan y Damasia Tormey, Diego Gazcon y Alejandra Buisan, Rafael Llorente y Teresa Pereda, Luis San Miguel.

HERNÁNDEZ GAZCON, Ramiro. - Despedimos al querido Ramiro y acompañamos con mucho cariño a Susa e hijos. Juancho y Claudia De Paula, Tuca Martínez de Hoz, Marita Maletti, Susana y Raúl Colombres e Isabel y Juan Bonomi.

HERNÁNDEZ GAZCÓN, Ramiro. - Teresita y Norberto Castaños (as.), sus hijos y nietos, celebran la vida de su querido amigo Ramiro, y abrazan a Susa y a los chicos en este difícil momento.

HERNANDEZ GAZCON, Ramiro, q.e.p.d. - Al del Carril y Sandra acompañamos con mucho cariño a Susa y familia y rogamos una oración en su memoria.

HERNANDEZ GAZCON, Ramiro, q.e.p.d. - Magdalena Becu despide con tristeza a un gran amigo y acompaña con pesar a Susa y familia.

HERNANDEZ GAZCON, Ramiro, q.e.p.d. - Francisco y Silvia Solari Costa, José María y Teresa Manochi, Adriana Castagnola y Hernán y Marta Algorta acompañan a Susa y sus hijos con mucho cariño.

HERNANDEZ GAZCON, Ramiro, q.e.p.d., falleció el 20-6-2026. - Sus amigos Clemente y Gloria Alonso, Gerardo y Graciela Bagnardi, Alberto y Tere Menendez, Norberto y Tere Castaños, Alejandro y Mercedes Lanz y Jorge Caputo e hijos despiden con enorme tristeza a su querido amigo Ramiro, acompañando a Susa y sus hijos en su dolor, pidiendo una oración por su alma.

HERNANDEZ GAZCÓN, Ramiro, q.e.p.d., 20-6-2026. - Con inmensa tristeza despedimos a Ramiro. Acompañamos con mucho cariño a Susa y su familia en este triste momento. Siempre en nuestros recuerdos. Alberto y María Eugenia Prado, hijos y nietos.

HERNANDEZ GAZCÓN, Ramiro, q.e.p.d. - Sus amigos Marcelo y Liliane Iribarne, Miguel y Dora Lamas, Narciso y Rosa Muñoz, y Palmira Marino de Neme y sus respectivos hijos y nietos lo despiden con mucha tristeza y acompañan a Susa y a su querida familia con sus oraciones.

HERNÁNDEZ GAZCÓN, Ramiro, q.e.p.d. - Julio y Dolores Goldaracena, sus hijos Eduardo y Dolores, Alejandro y María, Matías y Malala y nietos, recordamos al querido Ramiro y abrazamos a Susa, Fini, Clara, Ramiro (h.), Sofía y familias, con todo nuestro cariño de tantos años.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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