Un estudio explica cómo se construyeron las pirámides egipcias para resistir terremotos

Según un estudio publicado en la revista Scientific Reports, las pirámides de Egipto, especialmente la Gran Pirámide de Giza, fueron construidas con características que les permitieron resistir terremotos hace más de 4600 años. Los investigadores analizaron las vibraciones internas de la estructura y concluyeron que el monumento fue diseñado para disipar la energía sísmica y evitar su colapso.

El estudio fue realizado por científicos del Instituto Nacional de Investigación de Astronomía y Geofísica de Egipto (NRIAG), quienes instalaron sensores (llamados sismómetros) en decenas de puntos de la pirámide para medir su reacción a las vibraciones naturales del suelo. Los resultados mostraron que la estructura vibra a una frecuencia diferente a la del terreno circundante, lo que evita el efecto de resonancia durante los terremotos, un fenómeno que amplifica los temblores y puede destruir edificios.

La pirámide presenta una combinación de factores que contribuyen a su estabilidad Amr Nabil - AP

Según los investigadores, la pirámide presenta una combinación de factores que contribuyen a su estabilidad: una base ancha, un centro de gravedad bajo, una geometría simétrica y millones de bloques de piedra encajados uniformemente. Las llamadas cámaras de alivio, ubicadas sobre la Cámara del Rey, también ayudan a dispersar la energía sísmica antes de que alcance las zonas más sensibles de la estructura.

“Estos elementos, en conjunto, crean una estructura equilibrada y coherente”, afirmó Mohamed ElGabry, sismólogo del NRIAG y autor principal del estudio.

La solidez de la estructura también se debe a que fue construida sobre una base sólida de piedra caliza

La investigación también destaca que la Gran Pirámide sobrevivió prácticamente intacta a los terremotos históricos registrados en Egipto, incluidos los de 1847 y 1992, que destruyeron miles de edificios modernos y dejaron aproximadamente 560 muertos. Si bien parte del revestimiento exterior se ha desprendido con el paso de los siglos, la estructura principal se ha mantenido estable.

Según los expertos, la solidez de la estructura también se debe a que fue construida sobre una base sólida de piedra caliza. Además, su forma piramidal concentra la mayor parte de la masa en la base, lo que reduce el riesgo de inestabilidad.

La Gran Pirámide sobrevivió prácticamente intacta a los terremotos históricos registrados en Egipto (Fuente: iStock)

La Gran Pirámide de Giza fue construida durante el reinado del faraón Khufu, alrededor del año 2550 a. C., y originalmente medía unos 146 metros de altura. Compuesta por aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra, este monumento sigue siendo la única de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que aún se conserva.