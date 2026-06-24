SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HERNÁNDEZ GAZCÓN, Ramiro, q.e.p.d. - Mercedes Paquien, sus hijos Mechi y Gastón, Agustín y Sofía, Rosario y Rama y nietos agradecemos una vida de cariño compartida y abrazamos a Susa, Fini, Clara, Ramiro, Sofi y familias en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa