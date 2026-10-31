SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HERNANDEZ, Roberto, q.e.p.d. - Sus hijas Carola, Eugenia e Isabel, sus hijos políticos Paulo y Miguel, y sus nietos Iván, Ramiro, Felipe, Arturo, Victoria, Camila, Juana, Olivia y Sofía lo despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ HERNANDEZ, Roberto. - Ana y Luis Iglesias despedimos a Tito con gran cariño y pedimos a Dios por él.

✝ HERNANDEZ, Roberto, q.e.p.d. - Ernesto y Silvia Galperin acompañan a la familia Hernandez en este triste momento.

Avisos fúnebres

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