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LA NACION

HERRERO, Isabel

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HERRERO, Isabel, q.e.p.d. - El directorio de Fritzsche S.A.I.C.A. acompaña a su estimada directora técnica, Claudia Alonso, en el dolor por el fallecimiento de su querida madre.

HERRERO, Isabel, q.e.p.d. - El directorio de Citromax S.A.C.I., acompaña a su estimada Claudia en este difícil momento por la pérdida de su querida madre.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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