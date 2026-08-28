SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HERRERO, Isabel, q.e.p.d. - El directorio de Fritzsche S.A.I.C.A. acompaña a su estimada directora técnica, Claudia Alonso, en el dolor por el fallecimiento de su querida madre.

✝ HERRERO, Isabel, q.e.p.d. - El directorio de Citromax S.A.C.I., acompaña a su estimada Claudia en este difícil momento por la pérdida de su querida madre.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa