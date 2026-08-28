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HERRERO, Isabel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ HERRERO, Isabel, q.e.p.d. - El directorio de Fritzsche S.A.I.C.A. acompaña a su estimada directora técnica, Claudia Alonso, en el dolor por el fallecimiento de su querida madre.
✝ HERRERO, Isabel, q.e.p.d. - El directorio de Citromax S.A.C.I., acompaña a su estimada Claudia en este difícil momento por la pérdida de su querida madre.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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