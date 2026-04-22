SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HIRST, Guillermo Alberto, q.e.p.d., 21-4-2026. - Su mujer Mariana Schwarz de Hirst, sus hijos Patrick y Mariana, Eddie y Michele, Valerie y Luis, sus nietos y bisnietos despiden al querido Billy con mucho amor y recordarán siempre su alegría y bondad.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa