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HIRST, Guillermo Alberto,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ HIRST, Guillermo Alberto, q.e.p.d., 21-4-2026. - Su mujer Mariana Schwarz de Hirst, sus hijos Patrick y Mariana, Eddie y Michele, Valerie y Luis, sus nietos y bisnietos despiden al querido Billy con mucho amor y recordarán siempre su alegría y bondad.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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