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HIRST, Guillermo (Billy)
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ HIRST, Guillermo (Billy), q.e.p.d. falleció el 21-4-2026. - Chris Atkinson y sus hijos Marina, Yvonne, Marcos y Marina y Andrew y nietos lo despiden con mucho cariño y ruegan una oración por su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
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