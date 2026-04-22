SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HIRST, Guillermo (Billy), q.e.p.d. falleció el 21-4-2026. - Chris Atkinson y sus hijos Marina, Yvonne, Marcos y Marina y Andrew y nietos lo despiden con mucho cariño y ruegan una oración por su alma.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa