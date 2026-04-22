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IELLAMO, Aurora,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ IELLAMO, Aurora, q.e.p.d. - La escuela de derecho de la Universidad Torcuato Di Tella participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su querida colega Elisa Lapolla y a toda su familia en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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