El diezmo de Adorni, el faltazo de Villarruel y los gestos de Kicillof, en la misa por Francisco en Luján

Imágenes de Jorge Bergoglio en pantalla grande, aplausos espontáneos y la presencia de dirigentes políticos de distintas extracciones que compartieron las primeras filas en la Basílica de Luján -a excepción de Victoria Villarruel- marcaron el homenaje que la Iglesia argentina le tributó al papa Francisco, a un año de su muerte, en la misa oficiada por los obispos que integran la Conferencia Episcopal Argentina.

La celebración reunió a un amplio espectro de la política nacional, en una convocatoria del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo, quien revalorizó el legado del pontífice argentino y su cercanía a los sectores más postergados. Y lamentó los cuestionamientos que se le hicieron en vida y envió un mensaje para condenar “la agresividad permanente en el lenguaje y los gestos violentos”.

El encuentro religioso tuvo, sin embargo, notorios matices políticos: al faltazo de Villarruel -que regresó a Buenos Aires a mitad de camino de Luján- se sumaron la imagen del diezmo que dejó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la misa y ante la atenta mirada de propios y extraños; y algunos gestos que hizo el gobernador Axel Kicillof, con abrazos incluidos para algunos de los prelados.

“Mucho nos hemos lamentado de no haberlo tratado bien, de haber sido mezquinos como sociedad e incluso como Iglesia, al no acoger sus propuestas bien inspiradas, al desconfiar y retacear nuestro apoyo a tantas iniciativas en favor de nuestro pueblo. Nos queda aprender de una buena vez y no seguir castigándonos con la indiferencia, el desinterés, la agresividad permanente en el lenguaje y los gestos violentos”, expresó el arzobispo Colombo.

Los obispos en la Basílica de Luján Rodrigo Néspolo

El homenaje a Francisco congregó en un mismo espacio a casi la totalidad del gabinete libertario del Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por Adorni, con representantes del peronismo bonaerense, liderados por Kicillof, que estuvo escoltado por intendentes, no todos ellos de su misma línea interna. De hecho, se la vio a la camporista Mayra Mendoza, que viene de protagonizaron un cruce dialéctico con el gobernador.

“Proteger a los excluidos”

Mientras el presidente Milei ejecuta un recorte presupuestario en distintas áreas de gobierno, que también se manifiesta en la Provincia con la gestión de Kicillof, el presidente del Episcopado rescató “el pensamiento y la acción pastoral del papa Francisco, su mirada social y sus insistentes llamados a ir a la periferia y proteger a los excluidos”.

Colombo agregó: “Francisco nos propuso asumir los desafíos pastorales que conllevan, en particular, la situación de los excluidos y descartados, así como el protagonismo de los movimientos sociales como articuladores de la solidaridad profética de los pobres”.

Uno de los gestos que hizo el gobernador Axel Kicillof en la Basílica de Luján Rodrigo Néspolo

A su vez, recordó el primer viaje de Francisco a Lampedusa, para visibilizar la muerte de los migrantes; o la oración bajo la lluvia, en pandemia, en la Plaza de San Pedro; cuando se arrodilló y besó los pies de los líderes políticos de Sudan del Sur, suplicándoles la paz para sus pueblos.

“Ha pasado un año desde su fallecimiento y nos conmueve su viva presencia como testigo, profeta y pastor de estos tiempos de la Iglesia y la humanidad”, recalcó el arzobispo Colombo.

Por otro lado, destacó los insistentes llamados de Francisco a que “los trabajadores tengan derechos, todas las familias techo, todos los campesinos tierra, todos los niños educación, todos los jóvenes futuro, todos los ancianos una buena jubilación, todas las mujeres igualdad de derechos”. En el mismo sentido, en palabras de Francisco, pidió que “todos los pueblos tengan soberanía, todos los indígenas territorio, todos los migrantes acogida, todas las etnias respeto, todos los credos libertad, todas las regiones paz”.