1
IGOA, María Teresa
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ IGOA, María Teresa, falleció el 23 de agosto de 2026. - Su familia comunica con profundo pesar su partida y agradece sinceramente las muestras de cariño y acompañamiento recibidas en este momento de dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Cuál es el horario del eclipse lunar del 28 de agosto
- 3
Qué es daraxonrasib, la droga aprobada en Estados Unidos que promete transformar el tratamiento del cáncer de páncreas
- 4
Joseph Pilates, creador del método de entrenamiento: “Somos arquitectos de nuestra vida; la felicidad está subordinada al bienestar físico por encima del nivel social o económico”