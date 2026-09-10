SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ IÑURRATEGUI, Carlos. - Estuviste muy presente en la familia, te vamos a extrañar. Tu hermana María Rosa, Juan Bertran, hijos y nietos te despedimos con amor.

✝ IÑURRATEGUI, Carlos. - Su ahijada Magdalena Bertran lo despide con cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa