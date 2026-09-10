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LA NACION

IÑURRATEGUI, Carlos

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

IÑURRATEGUI, Carlos. - Estuviste muy presente en la familia, te vamos a extrañar. Tu hermana María Rosa, Juan Bertran, hijos y nietos te despedimos con amor.

IÑURRATEGUI, Carlos. - Su ahijada Magdalena Bertran lo despide con cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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