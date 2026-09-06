SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ IRIBARNE, Alberto Juan Bautista, q.e.p.d., 2-8-50 - 4-9-2026. - Sus hijos Inés, Florencia y Rafael, y nietos despiden con profundo dolor y enorme amor a Alberto Juan Bautista Iribarne.Fuiste un hombre afectuoso y solidario, de firmes convicciones, que hizo del compromiso social y político una forma de vivir y de servir a los demás. Te admiramos por tu coherencia, tu generosidad y la pasión con que defendiste aquello en lo que creías. Nos enseñaste, sobre todo con tu ejemplo, que una vida encuentra su verdadero sentido en la huella que deja en los otros. Hoy nos quedan tus enseñanzas, tu memoria y el privilegio de haberte tenido. Tu ejemplo será siempre nuestro orgullo y tu recuerdo vivirá en tus hijos y nietos.

✝ IRIBARNE, Alberto Juan Bautista. - Carola Rodríguez Arruabarrena y su hija, Victoria, participan con profundo dolor la partida de Alberto. Rezamos por su eterno descanso y por su familia.

✝ IRIBARNE, Alberto Juan Bautista. - Su prima Celina Arruabarrena y familia lo despiden con mucho cariño y elevan una oración en su memoria. Su responso será hoy, en la sala B del Memorial.

✝ IRIBARNE, Alberto Juan Bautista, q.e.p.d. - Alicia Apphatie, Ricardo Albertengo y Ricardo Apphatie acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa