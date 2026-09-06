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IRIBARNE, Alberto,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

IRIBARNE, Alberto, q.e.p.d. - Luis María Cabral lo despide con cariño y agradecimiento, acompaña a su familia en este doloroso momento y ruega oraciones por su alma.

IRIBARNE, Alberto, q.e.p.d. - Despido a mi querido amigo Alberto, portador de valores precipuos, de los que supimos beneficiarnos quienes compartimos con él años de trabajo y fuimos testigos de la fragua entre su nobleza y calidad intelectual, puestas al servicio de su país. Lo hizo con compromiso e interés inocultables, inspirado en el bien común y en su inquebrantable fe en el Derecho. León Carlos Arslanian y familia.

IRIBARNE, Alberto, q.e.p.d. - Ernesto Donato participa con pesar su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

IRIBARNE, Alberto J. B. - Tus amigos de la vida despedimos con inmenso afecto y admiración a quien ha sido una guía y un gran compañero. José Barbero, Adolfo Boverini, Rafael Delpech, Luis Esteras, Eduardo Helguera, Carlos Leguizamón, Rolo Lescano, Néstor Magariños, Alejandro Mayoral, Rodrigo Puértolas, Julio Sarmiento, Hugo Sutton, Guillermo Toranzos y Daniel Zárate. Acompañamos a la familia en este triste momento. Velatorio hoy, a las 11, en Memorial Pilar, y responso a las 14.30.

IRIBARNE, Alberto J. B., q.e.p.d. - Julio, Victoria, Juan y Paula Vitobello te despiden con inmenso dolor. Abrazamos a Inés, Inesita, Flor y Rafa en este triste momento. Siempre estarás presente en nosotros.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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