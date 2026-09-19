IRIBARREN, María Raquel

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ IRIBARREN Vda. de RIZZI, María Raquel (Chichi). - Sus hijos Cristián y Lilo, Luciano y Marina, Patricio y Vane, y Carolina Rizzi, junto a sus nietos Mateo y Vicky, Domingo, Candela, Teresa, Bianca, Francisco, Mía, Camila, Emilia, Margarita y Federico agradecen su ejemplo de vida y participan su velatorio y entierro el domingo 20, de 10 a 12.30 hs., en el Cementerio Jardín de Paz.

✝ IRIBARREN, Maria Raquel, q.e.p.d. - Su prima Marcela Despontin de Romat y sus hijos despiden a Chichi con mucho cariño en su camino hacia el cielo.

Avisos fúnebres

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