LA NACION

ISABELLO, Ernesto Carlos

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ISABELLO, Ernesto Carlos. - Jorge Daniel Lentino y familia lamentan profundamente el fallecimiento de Ernesto Carlos Isabello, socio y eterno amigo, y acompañan con profundo dolor a sus hijos Elena y familia.

ISABELLO, Ernesto Carlos, 16-8-2026. - Obras Metálicas SA despide con profundo pesar a su vicepresidente Ernesto Carlos Isabello y acompaña a su familia y seres queridos en este inmenso dolor, recordándolo con afecto y gratitud, destacando su valiosa trayectoria, su compromiso y dedicación. Su legado y calidad humana permanecerán en el recuerdo de todos quienes tuvieron el privilegio de compartir su camino.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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