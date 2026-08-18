ISABELLO, Ernesto
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ISABELLO, Ernesto. - Graciela y Manolo Campomar, Mora y Claudio Spadoni despiden a Ernesto con cariño y oraciones, abrazando a Elena e hijos.
✝ ISABELLO, Ernesto, q.e.p.d. - Esperanza, Esperancita y Pocho Autilio te despiden con mucho cariño y tristeza.
✝ ISABELLO, Ernesto. - Techita y Eduardo Harilaos lo despiden con profunda tristeza y abrazan con el cariño de siempre a Elena, Ana, Floppy, Tato, Mariano y Fede y a toda su gran familia.
✝ ISABELLO, Ernesto, q.e.p.d. - Norma Meincke y sus hijos despiden a Ernesto con tristeza y acompañan a Elena y familia.
✝ ISABELLO, Ernesto. - Despedimos con cariño a Ernesto y acompañamos a Elena y familia con todo cariño. Cris, Kitty Harguinteguy, hijos y nietos.
✝ ISABELLO, Ernesto, q.e.p.d. - Claudia y Ricardo Garzarón, sus hijas Lucía y Laura y familias lo despiden con cariño y acompañan a Elena y familia.
✝ ISABELLO, Ernesto. - Claudia y Enrique A. Sbertoli, sus hijos y nietos despiden a su querido amigo y acompañan a su familia en este triste momento.
✝ ISABELLO, Ernesto, q.e.p.d. - Alberto e Inés Berton Moreno, hijos y nietos despiden al querido Ernesto y acompañan a Elena y abrazan a todos sus hijos con mucho cariño.
✝ ISABELLO, Ernesto, q.e.p.d. - Mabel y Charlie Monge despiden a Ernesto con mucho cariño y abrazan a Elena y a todos sus hijos en este triste momento.
✝ ISABELLO, Ernesto, q.e.p.d. - Lo despedimos con mucha pena y acompañamos con mucho cariño a Elena y familia. Juan y Verónica Cornejo e hijos.
✝ ISABELLO, Ernesto, q.e.p.d. - Ursula Huber e Inés Bacigalupo lo despiden con tristeza y abrazan a su familia.
✝ ISABELLO, Ernesto, q.e.p.d. - Lilian y Jorge Gilligan, Silvina y Ezequiel Fernandez Mezzadra (as.) y Susana e Iquele Müller, despedimos a Ernesto y acompañamos a Elena y a su gran familia con cariño y oraciones.
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