LA NACION

ISABELLO, Ernesto

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ISABELLO, Ernesto. - Despedimos a Ernesto con todo nuestro cariño y acompañamos a nuestra amiga Ana, abrazándola a ella y a toda su familia en este momento tan triste. Te queremos mucho Ana. Tus amigas de siempre.

ISABELLO, Ernesto. - Javier Tarasido abraza a su querido amigo Fede y acompaña a la familia en este momento.

ISABELLO, Ernesto. - Alejandro Ginevra y Madero Harbour S.A. acompañan en este triste momento a su hijo Tato, a Jorge Lentino y a todo el personal de Obras Metálicas, recordándolo con mucho cariño.

ISABELLO, Ernesto, q.e.p.d. - Sus amigos de Río Alba: Alejandro Basualdo, Federico Beláustegui, Juan José Esala, Willy Fox, Carlos Galice, Tomás Isla Casares, Marcelo Firpo, Jimmy Mc Cormick, Julio Repetto, Mario Zirolli y Alberto Berton Moreno participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ISABELLO, Ernesto, q.e.p.d. - Despedimos a Ernesto y acompañamos a Elena y familia con todo cariño en su dolor. Mariano y Raquel Pinto.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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