SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ISABELLO, Ernesto, q.e.p.d. - Su mujer, Elena Zirolli, despide con inmensa tristeza a Ernesto, su gran compañero de vida, agradecida por los 34 felices años compartidos y por el cariño recibido de todos los que los acompañaron.

✝ ISABELLO, Ernesto, q.e.p.d. - M. Silvia y Agustín Navarro Cox acompañan a Elena y familia con cariño y oraciones.

✝ ISABELLO, Ernesto, q.e.p.d. - María Teresa Espinosa y Fernando Vellegal acompañan a la querida Elenita y su familia en su dolor con el cariño de siempre.

✝ ISABELLO, Ernesto, q.e.p.d. - Consorcio de Propietarios Castex 3565 participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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