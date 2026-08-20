Saltar al contenido principal
LA NACION

ISABELLO, Ernesto,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ISABELLO, Ernesto, q.e.p.d. - Su mujer, Elena Zirolli, despide con inmensa tristeza a Ernesto, su gran compañero de vida, agradecida por los 34 felices años compartidos y por el cariño recibido de todos los que los acompañaron.

ISABELLO, Ernesto, q.e.p.d. - M. Silvia y Agustín Navarro Cox acompañan a Elena y familia con cariño y oraciones.

ISABELLO, Ernesto, q.e.p.d. - María Teresa Espinosa y Fernando Vellegal acompañan a la querida Elenita y su familia en su dolor con el cariño de siempre.

ISABELLO, Ernesto, q.e.p.d. - Consorcio de Propietarios Castex 3565 participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. “Se siente una gran satisfacción cuando lográs hacer algo que profesionales capacitados dedicaron mucho tiempo a impedir que hagas”
    1

    Lucas, hacker: “Se siente una gran satisfacción cuando lográs hacer algo que profesionales capacitados dedicaron mucho tiempo a impedir que hagas”

  2. El Gobierno cede y ya no promueve las sociedades automatizadas sin participación humana
    2

    Cambios en el Senado: el Gobierno cede y ya no promueve las sociedades automatizadas sin participación humana

  3. Es uno de los autos más baratos del mercado y consume apenas 4,8L cada 100km
    3

    Es uno de los autos más baratos del mercado y consume apenas 4,8L cada 100km

  4. Resultado de Independiente Santa Fe vs. River: quién ganó el partido de la Copa Sudamericana 2026
    4

    Resultado de Independiente Santa Fe vs. River: quién ganó el partido de la Copa Sudamericana 2026