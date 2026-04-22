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JURADO, Pura
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ JURADO de AQUERRETA, Pura. - Elizabeth Boote, sus hijos Sebastián Gurnendi y señora, Laurence Gurnendi, Lucía Gurmendi, Andrés Gurmendi y Carlos Gurmendi acompañan a Héctor Aquerreta y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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