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JUSTE DE ARAINTY, Elvira
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ JUSTE de ARAINTY, Elvira, q.e.p.d. - St. Catherine¨s Moorlands School la despide con mucho cariño por tantos años compartidos en ambas sedes. Su legado estará siempre con nosotros.
Aviso publicado en la edición impresa
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