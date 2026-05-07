LA NACION

JUSTE DE ARAINTY, Elvira

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

JUSTE de ARAINTY, Elvira, q.e.p.d. - St. Catherine¨s Moorlands School la despide con mucho cariño por tantos años compartidos en ambas sedes. Su legado estará siempre con nosotros.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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