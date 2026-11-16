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KARNOUBI, Mario Enrique
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
KARNOUBI, Mario Enrique, q.e.p.d., 15-11-2026. - Sus hijos Patricia, Diego, Nicolás y Valentina lo despiden con profundo dolor.
KARNOUBI, Mario Enrique, q.e.p.d. - Jorge y Gloria Scalella y familia acompañan con mucho cariño a Nico y Vicky y Valen y Juan en este triste momento y ruegan una oración por el eterno descanso de Mario.
KARNOUBI, Mario Enrique, q.e.p.d., 15-11-2026. - Danny Pierini y Tomás Ramsfelder participan con profundo dolor su fallecimiento.
KARNOUBI, Mario Enrique, q.e.p.d., 15-11-2026. - Olega S.A. participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su director Nicolás Karnoubi, acompañándolo en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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