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KARNOUBI, Mario Enrique

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KARNOUBI, Mario Enrique, q.e.p.d., 15-11-2026. - Sus hijos Patricia, Diego, Nicolás y Valentina lo despiden con profundo dolor.

KARNOUBI, Mario Enrique, q.e.p.d. - Jorge y Gloria Scalella y familia acompañan con mucho cariño a Nico y Vicky y Valen y Juan en este triste momento y ruegan una oración por el eterno descanso de Mario.

KARNOUBI, Mario Enrique, q.e.p.d., 15-11-2026. - Danny Pierini y Tomás Ramsfelder participan con profundo dolor su fallecimiento.

KARNOUBI, Mario Enrique, q.e.p.d., 15-11-2026. - Olega S.A. participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su director Nicolás Karnoubi, acompañándolo en este difícil momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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