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KAUFMANN, Juan Joaquín

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KAUFMANN, Juan Joaquín (Hansi). - No es la duración de la vida lo que importa, sino la intensidad con que se vive. Te despedimos con inmenso cariño y profunda tristeza. Anneliese, sus hijos Christian y Maricel, Andrea y Hernán, Nicki y Tamara, Nathalie y Hernán, sus nietos Nicole, Melanie, Joaquín, Martina, Bauti, Benja, Joaquina y Franz, sus cuñados Titti y Lucía, y Karl Heinz y Denise. El responso tendrá lugar hoy, a las 11, en el Cementerio Alemán Pablo Nogués, Morse 303, Ing. Pablo Nogués.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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