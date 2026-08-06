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KELSEY, Francisco Guillermo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KELSEY, Francisco Guillermo q.e.p.d., falleció el 5-8-2026. - Su esposa María de Alzaga y sus hijos Victoria, María, Male y Julio, Juana y Greg, Pancho y Elisa; sus nietos Agustín, Hana, Ambar, Allegra, Benjamín, Emilio, Lucas, Keyla, Maia y Fresia lo despiden con mucho amor. La inhumación se llevará a cabo el viernes 7-8-2026, a las 12.30, en el cementerio de la Recoleta.

KELSEY, Francisco Guillermo, q.e.p.d. - Clara M. de Alvear y sus hijos Clara y Marcos, Alberto y Mariana, Cande y Rafa, Elisa y Pancho despiden a Francisco con mucha tristeza y acompañan a María con gran amor y a sus hijos Vicky, María, Male y Juanita, especialmente a Pancho, Elisa y Fresia.

Avisos fúnebres
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