LA NACION

KELSEY, Francisco

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KELSEY, Francisco. - Mahui de Bary de Furst Zapiola y familia acompañan a María e hijos con mucho cariño.

KELSEY, Francisco. - Sus amigos de el Mionca despiden al querido Francisco y acompañan a María y familia con mucho cariño.

KELSEY, Francisco. - Mi querida María, te acompaño con todo mi cariño a vos y a tus hijos en tan triste momento. Tu amiga Amelita.

KELSEY, Francisco. - Ambar y Allegra te acompañamos en este triste momento. Todo nuestro cariño Marcelo, Mónica, Juan, Facundo, Malena y Tomás Grandio.

KELSEY, Francisco. - Josefina Quesada, Rolo, Lucía Ledesma y nietos (as.) abrazan a María y sus hijos con el cariño de toda una vida.

KELSEY, Francisco. - Te despedimos amigo del alma con mucha tristeza. Acompañamos a tu querida María, hijos y nietos en su dolor. Horacio Emilio Mihura, hijos y nietos.

KELSEY, Francisco. - Carlos Grondona y Cecilia Balcarce despiden a Francisco y acompañan a María con mucho cariño.

KELSEY, Francisco. - Susana y Juan F. de Alzaga despiden al querido Francisco, abrazando a María y a todos sus hijos y rezando oraciones en su memoria.

KELSEY, Francisco. - Pablo y Josefina Quirno y su ahijada Fini abrazan a Vicky y todos los Kelsey en este triste momento.

KELSEY, Francisco, q.e.p.d. - Teresa Alzaga de Hearne despide al querido Francisco y acompaña a María y a sus hijos y nietos con todo cariño.

KELSEY, Francisco, q.e.p.d. - Fina y Miguel de Elizalde despiden al querido Francisco y abrazan a María y familia con todo cariño.

KELSEY, Francisco, q.e.p.d. - Fredy Güiraldes, Mercedes Miguens e hijos abrazan a toda la familia Kelsey con pena y mucho cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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