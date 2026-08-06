Investigan el refugio para perros de Linda Blair, después de haber recibido varias denuncias

La actriz Linda Blair, recordada mundialmente por haber interpretado a la aterradora Regan MacNeil en El exorcista, volvió a ocupar lugar en los medios por un hecho que nada tiene que ver con su carrera artística: las autoridades del condado de Los Ángeles continúan investigando el funcionamiento del refugio para animales que la actriz mantiene en su propiedad de Acton, California, luego de que una inspección revelara la presencia de 251 perros en el lugar y detectara presuntas irregularidades relacionadas con el cuidado de los animales y el cumplimiento de las normas.

Linda Blair junto a uno de los perros de su fundación instagram.com/thereallindablair

La investigación se profundizó en las últimas horas luego de que funcionarios del Departamento de Cuidado y Control de Animales del Condado de Los Ángeles confirmaran al Daily Mail que tres de los perros debieron ser derivados para recibir atención veterinaria. Aunque ningún animal fue confiscado durante el procedimiento, las autoridades aseguraron que el operativo continúa abierto y que todavía resta determinar si el refugio cumplía con todas las condiciones exigidas por la legislación local.

La inspección se realizó el pasado 31 de julio en la propiedad de aproximadamente una hectárea donde funciona la Fundación Linda Blair WorldHeart, una organización creada por la actriz en 2003 y dedicada al rescate de perros abandonados. El procedimiento fue llevado adelante luego de recibir múltiples denuncias de vecinos.

La actriz junto a Miley Cyrus y el cachorro de la cantante instagram.com/thereallindablair

Según explicaron las autoridades, las quejas hacían referencia a la presencia de más de un centenar de perros viviendo en condiciones de hacinamiento e insalubridad. La inspección terminó revelando un número muy superior: 251 animales distribuidos en distintos sectores del predio.

Uno de los puntos que más preocupa a los investigadores es que la licencia que autorizaba a Blair a albergar una determinada cantidad de perros había expirado en 2023. De acuerdo con los registros oficiales, la habilitación vigente permitía mantener hasta 100 animales en la propiedad y nunca fue renovada. Otras versiones oficiales sostienen que el permiso vigente autorizaba un máximo de 60 perros rescatados, una diferencia que también forma parte de la investigación administrativa.

Además de la cantidad de animales, los inspectores detectaron presuntas irregularidades edilicias. Entre ellas, la existencia de cobertizos y dependencias construidas sin autorización para alojar a los perros, edificaciones levantadas dentro de zonas donde las normas urbanísticas prohíben construir y la utilización de un contenedor de carga industrial cuya seguridad para los animales quedó bajo análisis.

Blair asegura que el refugio de su fundación funciona sin inconvenientes instagram.com/thereallindablair

Las autoridades también revelaron que la propiedad ya había recibido sanciones con anterioridad por exceder la cantidad de animales permitidos y por operar un centro de rescate sin la licencia correspondiente. Según informaron, en una de las infracciones anteriores ya se había constatado la presencia de más de 180 perros.

El caso también dejó al descubierto una larga disputa entre la fundación y los organismos de control. Funcionarios del Departamento de Planificación Regional aseguraron que intentaron inspeccionar el establecimiento en nueve oportunidades, mientras que el Departamento de Cuidado y Control de Animales realizó otros quince intentos durante los últimos tres años para coordinar una visita. Siempre según la versión oficial, los requerimientos fueron ignorados o rechazados, motivo por el cual el condado decidió solicitar una orden judicial para ingresar a la propiedad.

Del operativo, que se llevó a cabo el viernes pasado a las seis de la mañana, participaron alrededor de setenta agentes pertenecientes a distintas dependencias estatales. A pesar del importante despliegue, las autoridades destacaron posteriormente que Blair colaboró durante toda la inspección.

La actriz expresó en más de una oportunidad que siempre amó y defendió a los animales instagram.com/thereallindablair

La actriz, sin embargo, minimizó públicamente el procedimiento. A través de sus redes sociales sostuvo que todo se debía a cuestiones administrativas pendientes y aseguró que los animales se encontraban en buen estado.

“No sé por qué ya no se usa el correo postal para notificar a alguien”, escribió con ironía en Instagram.

Desde el Departamento de Cuidado y Control de Animales insistieron en que la investigación continúa y evitaron adelantar posibles sanciones hasta que finalicen todas las pericias. Mientras tanto, remarcaron que los tres perros derivados recibirán tratamiento veterinario y permanecerán bajo seguimiento.

La situación reavivó el debate sobre la capacidad operativa de la fundación creada por Blair hace más de dos décadas. En su sitio web oficial, la organización se presenta como “un refugio único y seguro” que brinda cuidados de por vida a animales rescatados, con especial énfasis en la nutrición, la atención veterinaria, el entrenamiento y la socialización antes de ser adoptados.

La propia actriz suele definirse como la principal rescatista de la institución, además de entrenadora, especialista en comportamiento animal y responsable de encontrar familias para los perros recuperados.

Sin embargo, algunas voces cercanas al funcionamiento del refugio reconocen que la situación podría haberse vuelto inmanejable. Ken Thomas, un ex empleado de la fundación, declaró a TMZ que cuando él trabajaba allí ya había alrededor de 150 perros, una cifra que calificó de “abrumadora”. Aun así, aseguró que Blair siempre procuró que cada animal recibiera atención y cuidados.

La actriz también atraviesa un complejo momento personal. Desde 2024 intenta trasladar las instalaciones de la fundación mientras se recupera de una grave crisis de salud. En aquel momento fue hospitalizada tras sufrir sepsis y una neumonía severa derivadas de una crisis tiroidea potencialmente mortal. Posteriormente también recibió un diagnóstico de enfermedad de Graves.

Linda Blair, como Regan MacNeil, en El exorcista

Blair alcanzó fama internacional con apenas 14 años gracias a El exorcista, la película dirigida por William Friedkin que revolucionó el cine de terror en 1973. Elegida entre más de 600 aspirantes para interpretar a la poseída Regan MacNeil, su actuación le valió una nominación al Oscar y un Globo de Oro, convirtiéndola en una de las figuras más reconocidas del género.

A lo largo de su carrera también participó en películas como Aeropuerto 75, Testigo indiscreto II, Caliente al rojo vivo, Calles salvajes, Cadenas Caliente, Noche infernal y tuvo una aparición en Scream. Además condujo programas televisivos como Scariest Places on Earth y Pit Boss, este último centrado precisamente en el rescate y rehabilitación de animales.