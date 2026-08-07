LA NACION

KELSEY, Francisco

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

KELSEY, Francisco, q.e.p.d. Mecha S. L. de Miguens e hijos abrazan con enorme tristeza y el cariño de toda una vida a María, hijos y nietos.

KELSEY, Francisco. - Marta Gomez Alzaga de Vela acompaña a María e hijos con todo cariño en este triste momento.

KELSEY, Francisco. - Amelia Alzaga de Cernadas, sus hijos y nietos (as.) acompañan a María, Vicky, María, Male, Juanita, Pancho y sus familias y despiden al querido Francisco con mucho cariño.

KELSEY, Francisco. - El Cons. de Prop. Callao 2037 acompaña a su familia en este doloroso momento.

KELSEY, Francisco. - Valeria Martelli y su hija Maia acompañan a Male, Ambar y Allegra y toda la familia en este triste momento.

KELSEY, Francisco. - Samuel, Manolo y Nini Ortiz Basualdo y sus familias acompañan con todo cariño a los Kelsey en este triste momento.

KELSEY, Francisco, q.e.p.d. - Valeria Melchiorre, Michele Miquelarena y Joaquina Testa acompañan a María, Vicky y familia en este triste momento.

KELSEY, Francisco, q.e.p.d. - Amalia, Alberto Hueyo y familia despiden a un querido amigo y acompañan a María, sus hijos y nietos, rezando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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