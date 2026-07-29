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KETELHOHN, Amelia
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ KETELHOHN, Amelia, q.e.p.d. - Sus hijos Honorio y Teresa, Rufino y Caroline y Urbano y Mariana, sus nietos y bisnietos la despiden con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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