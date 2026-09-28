1
LA GRECA, Emilio Claudisio Dante
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ LA GRECA, Emilio Claudisio Dante. - Viviana Marsengo, Carlos e hijas despiden con mucho cariño a Tito, acompañando a Gloria, hijos y nietos en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Caravanas en Venezuela reclaman el regreso de Machado tras la liberación de presos políticos
- 3
Solo en Off | Los expresidentes, “vetados” por el Gobierno en la visita del papa León a la Argentina
- 4
Nations League: ganó Portugal por un insólito error del arquero noruego y Grecia hizo historia ante la Alemania de Klopp