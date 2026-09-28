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LA GRECA, Emilio Claudisio Dante

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

LA GRECA, Emilio Claudisio Dante. - Viviana Marsengo, Carlos e hijas despiden con mucho cariño a Tito, acompañando a Gloria, hijos y nietos en este doloroso momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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