SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ LABURU ALCORTA, Imanol, q.e.p.d., 1-6-2026. - Sus hijos Belén, Inés y Paul Brea, Andrés y Ximena Osorio, y sus nietos despiden con todo su amor a Aita y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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