Las primeras imágenes de Dakota Johnson como Marilyn Monroe que sorprendieron a Hollywood

El 1° de junio de 2026, Marilyn Monroe hubiera cumplido 100 años, y si bien su vida y su trágico final funcionaron como fuente de inspiración para una gran cantidad de películas y documentales, su magnetismo sigue vigente. Ahora, la figura de la inolvidable diva vuelve a la pantalla de la mano de Maggie Gyllenhaal, quien escribió y dirigió Flesh Impact, un cortometraje que imagina cómo habría sido la vida de la estrella si hubiera tenido la oportunidad de escribir un destino diferente.

Dakota Johnson, la nueva encargada de interpretar a Marilyn Monroe Atsushi Nishijima - Prensa

De cara a su estreno, Vanity Fair reveló las primeras imágenes de la producción y una de ellas acaparó toda la atención: Dakota Johnson como Monroe durante el apogeo de su carrera. Con una peluca rubia corta, el inconfundible lunar y un vestuario inspirado en la actriz, la protagonista de Cincuenta sombras de Grey sorprendió por su transformación. La producción también presenta a la ganadora del Oscar Ellen Burstyn como una versión imaginaria de una Marilyn en su vejez que el mundo nunca llegó a conocer.

El nuevo homenaje a Marilyn Monroe

Flesh Impact es un cortometraje de 17 minutos que se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre de este año. Escrita y dirigida por Gyllenhaal, el proyecto propone una mirada diferente sobre Marilyn Monroe: imagina cómo habría sido su vida si no hubiera tenido el trágico final que la convirtió en leyenda. Lejos de una biografía convencional, el film construye una realidad alternativa en la que la actriz tiene la oportunidad de envejecer y reinventarse.

Según la sinopsis oficial difundida por el festival italiano, la historia sigue a una misteriosa anciana que se presenta a una audición para una obra en un pequeño teatro de Nueva York. Mientras repasa su trayectoria como actriz y expone los motivos por los que considera que merece el papel, comienzan a salir a la luz secretos sobre su verdadera identidad y los conceptos erróneos que durante décadas marcaron su vida.

Además de Dakota Johnson y Ellen Burstyn, el elenco incluye a Peter Sarsgaard y Sepideh Moafi. Johnson interpreta a Marilyn en el momento de mayor esplendor de su carrera, mientras que Burstyn encarna una versión imaginaria de la actriz en la vejez.

La historia detrás de Flesh Impact

En una entrevista con Vanity Fair, Gyllenhaal reveló que cuando le propusieron escribir y dirigir un cortometraje inspirado en Marilyn Monroe dudó en aceptar el desafío. “Pensé: ‘No sé si soy la mujer adecuada para este trabajo. Déjenme tomarme un momento y ver qué surge’”, recordó.

La actriz y cineasta Maggie Gyllenhaal aceptó el desafío de pensar la vida de Monroe más allá de su muerte MICHAL CIZEK - AFP

Sin embargo, a medida que profundizó en la vida de la actriz, comenzó a preguntarse qué habría ocurrido si Monroe hubiera tenido la posibilidad de vivir muchas décadas más. “Su forma de actuar me resulta fascinante: extraña, salvaje y llena de alegría, mezclada al mismo tiempo con algo terriblemente perturbador”, explicó. “Me pregunté qué habría pasado si hubiera tenido 60 años más para vivir. ¿Cómo sería el trabajo que estaría haciendo hoy?”.

Esa pregunta terminó convirtiéndose en el punto de partida de su cortometraje. “En muchos sentidos, esta película habla de Marilyn, pero también de las actrices en general y de lo que significa tener un trabajo tan extraño, tan vulnerable y, al mismo tiempo, tan poderoso”, señaló la realizadora.

Ellen Burstyn, la actriz que interpreta a Monroe en una supuesta vejez

Gyllenhaal también contó que desde el primer momento pensó en Dakota Johnson para interpretar a Monroe, aunque por un instante dudó de su elección porque físicamente no encontraba un parecido evidente con la actriz. “Después pensé: ‘Eso es ridículo. ¿A quién le importa?’. No sé si alguien sabe realmente cómo era Marilyn, porque su imagen ha sido tan mercantilizada y convertida en un mito que, en mi mente, ya está completamente difuminada”, reflexionó.

Con su interpretación de Monroe, Johnson se suma a la lista de actrices que dieron vida a la leyenda de Hollywood en la pantalla, aunque esta vez desde una propuesta que apuesta por imaginar el futuro que nunca llegó a tener.